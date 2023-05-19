Почему взрывы в Одессе прозвучали до объявления воздушной тревоги — объяснение эксперта

Взрывы в Одессе в ночь на 18 мая могут быть связаны с максимальным приближением подлодки ракетоносителя Черноморского флота Российской Федерации к береговой линии города.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, это одна из версий, почему эти взрывы действительно прозвучали так синхронно с воздушной тревогой: “Поскольку когда запускаются крылатые ракеты “Калибр”, то нужно время для достижения объекта, который планируется уничтожить. Она не гиперзвуковая. У нее скорость меньше одного маха. Она тратит время для полета”.

Но если запускать ракету в непосредственной близости от объекта, по которому необходимо нанести удар, системы оповещения или системы противовоздушной обороны не всегда успевают среагировать вовремя, отметил эксперт. "Такой вариант рассматривается только в том случае, когда данный объект подошел настолько близко, чтобы совершить этот пуск", — добавил он.

Александр Коваленко сделал из этого вывод, что в этом случае могла быть использована дизель-электрическая подлодка проекта 636 “Варшавянка”: “Он неоднократно использовался для ударов по территории Украины, поскольку у него пусковые на четыре ракеты “Калибр”. Эта тактика позволяет вооруженным силам РФ повысить эффективность нанесения ракетных ударов, поскольку сокращается время полета ракеты к своей цели”.

Люди просто могут не успеть спуститься в бомбоубежище и обезопасить свою жизнь и риски, связанные с этим, отметил военно-политический обозреватель.

Чтобы совершить такой пуск, подлодка должна подойти к берегу на 5-10 км, рассказал Александр Коваленко: “Все зависит от того, в каком режиме находится подлодка. То есть, в режиме полной тишины его трудно выследить. Хотя “Варшавянку” российская пропаганда называет очень тихой подлодкой, но это не совсем так”.

Эксперт добавил, что поскольку как дизель-электрическая эта лодка создает, мягко говоря, достаточно много вибраций и шумов, должен быть профессиональный капитан и соответствующий опыт, чтобы совершить на такой подлодке довольно тихий маневр. Подойти такие лодки могут на близкое расстояние – 5-10 км.

Предотвратить такое приближение подлодок РФ для украинской армии рискованно, подчеркнул Александр Коваленко: "Соответствующие противолодочные средства должны работать в комплексе с подводными кораблями, а также авиационными комплексами, которые размещаются как на самолетах, так и на вертолетах".

Но сегодня полеты украинских пилотов в воздушном пространстве в северо-западном секторе Черного моря под высоким риском, подытожил эксперт: “Так же как и выведение любого надводного средства также будет находиться в зоне риска, поскольку Российская Федерация имеет возможность привлечь, к примеру, береговые корабельные ракетные комплексы "Бастион", которые используют ракеты П-800 "Оникс" с радиусом действия, что позволяет достичь Одессы и области”.

Напомним, российские оккупационные войска с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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