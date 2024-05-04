Германия передаст Украине Patriot: NYT назвало оптимистический термин

Обещанная немецким правительством система противовоздушной обороны Patriot попадет в Украину только через два месяца – не раньше конца июня. Впрочем, даже этот термин – это лучший сценарий.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на собственные военные источники.

Уже 6 мая 70 украинских военных должны начать обучение на военной базе на востоке Германии. Курс управления Patriot продлится шесть недель – хотя обычно его срок шесть-девять месяцев. Впрочем, для ВСУ его сократили. Издание отмечает, что отправка системы ПВО без предварительного обучения персоналу исключается.

После завершения учеб нужно около двух дней, чтобы перевезти пусковые установки, радар и другие части в логистический центр в Польше. Уже оттуда оборудование отправится в Украину.

Журналисты NYT считают, что Patriot может прибыть в Украину не раньше конца июня. Более того, передача системы может совпадать с поставкой истребителей F-16.

"Хотя Украина просила эти самолеты почти с начала войны в феврале 2022 года, их поставка ожидается только летом этого года – и сначала лишь в небольшом количестве", – говорится в материале.

Напомним, в Германии пообещали найти решение по поставкам ракет Taurus для Украины. В частности, это может повлиять на получение ВСУ зенитных ракет ATACMS.

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