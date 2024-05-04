Німеччина передасть Україні Patriot: NYT назвало оптимістичний термін

Обіцяна німецьким урядом система протиповітряної оборони Patriot потрапить до України лише через два місяці - не раніше кінця червня. Втім, навіть цей термін - це найкращий сценарій.

Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на власні військові джерела.

Зазначається, що вже 6 травня 70 українських військових мають розпочати навчання на військовій базі на сході Німеччини. Курс керування Patriot триватиме шість тижнів - хоча зазвичай його термін шість-дев'ять місяців. Втім, для ЗСУ його скоротили. Видання наголошує, що надсилання системи ППО без попереднього навчання персоналу виключається.

Після завершення навчань потрібно близько двох днів, щоб перевезти пускові установки, радар та інші частини до логістичного центру в Польщі. Вже звідти обладнання вирушить до України.

Журналісти NYT вважають, що Patriot може прибути до України не раніше кінця червня. Ба більше - передавання системи може збігтись з постачанням винищувачів F-16.

"Хоча Україна просила ці літаки майже з початку війни в лютому 2022 року, їх постачання очікується лише влітку цього року - і спочатку лише в невеликій кількості", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у Німеччині пообіцяли знайти рішення щодо постачання ракет Taurus для України. Зокрема, на це може вплинути отримання ЗСУ зенітних ракет ATACMS.

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