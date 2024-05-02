Ракети Taurus для України: в Німеччині пообіцяли знайти рішення цього питання

В Німеччині уряд продовжує дискусії щодо передавання нашій державі ракет Taurus.

Про це з посиланням на главу МЗС Польщі, пише Wnp.pl.

"Я сподіваюся, що рішення Штатів відправити українцям знамениті ракети ATACMS стане натхненням для інших", - зазначив глава МЗС Польщі під час спільної пресконференції німецькою колегою Анналеною Бербок.

Водночас Бербок підкреслила, що надалі підтримувати Україну та наших захисників - важливо.

"Тому я можу тільки приєднатися до слів Сікорського. Я бачила в Одесі та інших місцях, де була, наскільки важлива протиповітряна оборона і системи, які ми поставили - в тому числі "Patriot". Тому, зокрема, нещодавно ми з міністром оборони виступили з новою ініціативою, щоб докласти більше зусиль у світі та Європі щодо протиповітряної оборони", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Вона заявила, що щодо постачання Taurus у Німеччині тривають дебати, і уряд намагається дійти спільного рішення.

Нагадаємо, що в Німеччині через війну в Україні спалили будинок гендиректора концерну Rheinmetall.

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