Ракеты Taurus для Украины: в Германии пообещали найти решение этого вопроса

В Германии правительство продолжает дискуссии о передаче нашему государству ракет Taurus.

Об этом ссылаясь на главу МИД Польши, пишет Wnp.pl.

"Я надеюсь, что решение Штатов отправить украинцам знаменитые ракеты ATACMS станет вдохновением для других", — отметил глава МИД Польши во время совместной пресс-конференции немецкой коллегой Анналеной Бербок.

В то же время Бербок подчеркнула, что в дальнейшем поддерживать Украину и наших защитников – важно.

"Поэтому я могу только присоединиться к словам Сикорского. Я видела в Одессе и других местах, где была, насколько важна противовоздушная оборона и системы, которые мы поставили — в том числе "Patriot". Поэтому, в частности, недавно мы с министром обороны выступили с новой инициативой, чтобы приложить больше усилий в мире и Европе по противовоздушной обороне", — отметила глава МИД Германии.

Она заявила, что по поставкам Taurus в Германии продолжаются дебаты, и правительство пытается прийти к общему решению.

Напомним, что в Германии из-за войны в Украине сожгли здание гендиректора концерна Rheinmetall.

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