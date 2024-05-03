Росія активізувала удари балістикою по Одесі: що кажуть у ЗСУ

Протягом цього тижня російські війська активніше завдають ударів по Одесі балістичними ракетами. Це не є свідченням того, що ворог змінив тактику. Росіяни використовують доступні їм інструменти.

Про це під час телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, таку саму тактику армія РФ застосовувала в Миколаєві та Херсоні. Оскільки ворог має обмежену кількість систем, то в середньому запускає до трьох ракет.

"Морська складова ускладнена у використанні російськими окупантами на південному напрямку. Тому вони вдаються до використання інших систем озброєння. Це ті ж самі системи "Іскандер", "Бал", "Бастіон", - наголосив він.

Плетенчук підтвердив і те, що окупанти раніше також застосовували балістичні ракети з касетною бойовою частиною - як по Одесі, втім, і по інших локаціях - не настільки людних.

"Росіяни застосовували подібні боєприпаси й раніше, просто на менш доступних локаціях. Цей випадок винятковий тим, що це сталося в людній локації, це публічне місце. Відповідно, всім абсолютно зрозуміло, що жодних військових об’єктів там і близько навіть не було. Новизна тут лише в тому, по якій саме території було завдано удару", - наголошує представник ЗСУ.

Нагадаємо, 29 квітня окупанти завдали удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" з касетним боєзарядом. Росіяни вдарили по набережній міста, свідомо намагаючись убити якнайбільше людей, переконаний генпрокурор Андрій Костін.

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