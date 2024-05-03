Росія вдарила по приватному секторі в Харкові: що відомо про наслідки атаки

У п'ятницю, 3 травня, російські військові вдарили керованими авіаційними бомбами по приватних будинках в Харкові. Під завалами - люди.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами перебувають люди", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці "прильоту" триває пошуково-рятувальна операція.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 78-річного постраждалого. У нього гостра реакція на стрес. Також 66-річний чоловік отримав акубаротравму.

"Зруйновані щонайменше два приватні будинки ", - повідомив він.

Згодом Терехов уточнив, що попередньо, загинула одна жінка пенсійного віку.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Харкові сталися вибухи - треті від ранку. Місцева влада поінформувала, що Росія вдарила по місту КАБом. "Приліт" був у зону житлової забудови.

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