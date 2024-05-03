Шольц висміяв прохання України про Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц грубо висміяв прохання України про ракети Taurus.

Про це пише Bild.

Канцлер зустрівся із жителями міста Люнебург. Ті запитали Шольца, чому Берлін не постачає Києву німецькі далекобійні ракети Taurus. Він відповів з іронією.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", - сказав Шольц і розсміявся.

Оглядач Bild Юліан Льовєнич назвав відповідь Шольца "несмачним жартом за рахунок українців".

Шольц грубо висміяв прохання України про Taurus

Нагадаємо, у Німеччині уряд продовжує дискусії щодо передавання нашій державі ракет Taurus.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, для того, щоб Росія суттєво відчула наслідки передавання Києву Taurus, Україна мала б отримати велику кількість цих ракет.

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