Україна і Британія готують нову угоду на 100 років: що відомо

Київ і Лондон хочуть укласти безпрецедентну угоду на 100 років, яка включатиме співпрацю у сфері торгівлі, безпеки й оборони.

Україна й Велика Британія розпочали переговори щодо нової двосторонньої угоди, яка діятиме протягом 100 років після укладання.

Про це повідомила пресслужба британського посольства після прибуття міністра закордонних справ Девіда Кемерона до Києва.

У відомстві зазначили, що йдеться про зовсім нову угоду, яка дозволить зміцнити відносини між двома країнами.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки й оборони, до науки й технологій, освіти, культури та багато іншого", – написали у пресслужбі.

Кемерон вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили ситуацію на фронті, військову допомогу та підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, раніше, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду.

Читайте також: