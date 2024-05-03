У Харкові сталися вибухи: Росія вдарила по місту

У п'ятницю, 3 травня, у Харкові знову сталися потужні вибухи. Армія Російської Федерації завдала ударів по обласному центру.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях", - наголосив він.

Повітряну тривогу в Харківській області було оголошено о 13:49. Згодом місцеві мешканці повідомили у Мережі, що в Харкові пролунали вибухи. Їх також підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Своєю чергою, ПС ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в регіоні.

Згодом Синєгубов заявив, що зафіксовано удари КАБом по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки сталося займання приватного будинку. Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється.

Своєю чергою, мер Ігор Терехов уточнив, що, за попередньою інформацією, "приліт" був у зону житлової забудови. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами.

Нагадаємо, це вже втретє від ранку у Харкові лунають вибухи. Гучно в місті було близько 11:40 та 12:30.

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