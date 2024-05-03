В Харькове произошли взрывы: Россия ударила по городу

Россияне нанесли удары авиабомбами.
В пятницу, 3 мая, в Харькове снова произошли мощные взрывы. Армия Российской Федерации нанесла удары по областному центру.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях", — подчеркнул он.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 13:49. Впоследствии местные жители сообщили в Сети, что в Харькове прогремели взрывы. Их также подтвердил мэр Игорь Терехов.
В свою очередь, ПС ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в регионе.
Впоследствии Синегубов заявил, что зафиксированы удары КАБом по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки произошло возгорание частного дома. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
В свою очередь мэр Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, "прилет" был в зону жилой застройки. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.
Напомним, это уже в третий раз с утра в Харькове раздаются взрывы. Громко в городе было около 11:40 и 12:30.