В Харькове произошли взрывы: Россия ударила по городу

В пятницу, 3 мая, в Харькове снова произошли мощные взрывы. Армия Российской Федерации нанесла удары по областному центру.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и район: будьте в укрытиях", — подчеркнул он.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 13:49. Впоследствии местные жители сообщили в Сети, что в Харькове прогремели взрывы. Их также подтвердил мэр Игорь Терехов.

В свою очередь, ПС ВСУ предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в регионе.

Впоследствии Синегубов заявил, что зафиксированы удары КАБом по Холодногорскому району Харькова. В результате атаки произошло возгорание частного дома. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В свою очередь мэр Игорь Терехов уточнил, что, по предварительной информации, "прилет" был в зону жилой застройки. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.

Напомним, это уже в третий раз с утра в Харькове раздаются взрывы. Громко в городе было около 11:40 и 12:30.

Читайте также: