В Харькове раздаются взрывы

В городе произошло несколько взрывов.

В пятницу, 3 мая, в Харькове снова раздались мощные взрывы. В регионе в 12.18 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграмм-каналы и медиа.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", — сообщило "Суспільне". Через несколько минут медиа проинформировало о еще одном взрыве.

В Харьковской области идет воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения Харьковской области.

Как сообщалось, менее часа назад в Харькове также раздавались взрывы. В области была объявлена ракетная опасность.

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