В Харькове раздаются взрывы

Сегодня, 3 мая, в Харькове слышны звуки взрывов.

Об этом пишет "Суспільне".

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Харьковская область — ракетная опасность!" — сообщили Воздушные силы Украины.

Напомним, замглавы украинской разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей на северо-востоке. Российская группировка, базирующаяся на границе с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 000 бойцов, но ее планируют увеличить до 50 000-70 000 военных. Он уверен, что этого "недостаточно для захвата большого города".

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