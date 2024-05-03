У Харкові лунають вибухи

Сьогодні, 3 травня, у Харкові чути звуки вибухів.

Про це пише "Суспільне".

Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

"Увага! Харківська область - ракетна небезпека!" - повідомили Повітряні сили України.

Нагадаємо, заступник очільника української розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході. Російське угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 бійців, але його планують збільшити до 50 000-70 000 військових. Він впевнений, що цього "недостатньо для захоплення великого міста".

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