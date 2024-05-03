Ретроградний Плутон 2024: що категорично не варто робити

У 2024 році ретроградний Плутон розпочнеться 3 травня і триватиме до 11 жовтня.

З погляду езотерики, під час ретроградного руху Плутона існують деякі рекомендації щодо того, що не варто робити:

Уникайте нових початків: Ретроградний Плутон може призвести до нестабільності та непередбачуваності в нових початках. Збереження статус-кво та уникнення великих змін може бути кращим підходом на цей час. Утримуйтеся від конфліктів: Плутон може активувати емоційні глибини та спричиняти напругу. Уникайте суперечок та конфліктів, оскільки вони можуть стати особливо непродуктивними та енергозатратними на цей період. Не піддавайтесь обману: ретроградність Плутона може зробити вас більш вразливими до обману та маніпуляцій. Будьте обережними у спілкуванні з іншими та перевіряйте інформацію, перш ніж довіряти їй. Уникайте занурення в темноту: Плутон символізує темряву та підсвідомість, і його ретроградний період може збільшити нахил до депресії та негативних мислей. Уникайте занурення в цю темряву та шукайте підтримку в позитивних практиках та спілкуванні з близькими людьми. Не втягуйтесь в контроль: Плутон може активувати бажання контролювати ситуації та інших людей. Уникайте прагнення до контролю, оскільки це може призвести до конфліктів та втрати енергії.

Загалом, важливо пам'ятати, що ретроградний Плутон - це час для внутрішньої роботи та самовдосконалення, тому уникайте дій, які можуть завадити цьому процесу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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