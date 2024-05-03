Розвідка США назвала, чого Путін боїться найбільше

Розвідка США вважає, що у Путіна "параноїдальний страх", що Захід обмежить владу РФ.

Російський лідер Володимир Путін відчуває "параноїдальний страх" через нібито намір Заходу обмежити владу РФ у світі. Саме це змусило його витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію РФ.

Таку думку висовила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі США 2 травня, пише "Голос Америки".

"Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії…Він продовжує розглядати розширення НАТО та підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії",- сказала Евріл Гейнс.

На думку Гейнс, це уже "певна параноя". Водночас посадовиця вважає, що насправді дії НАТО спрямовані на запевнення Росії у зворотному, утім рішення Путіна прискорили події, яких він намагався уникнути. Це, зокрема розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія і Швеція, які протягом десятиліть зберігали нейтралітет.

За словами Гейнс, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за історію, і наразі оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Нагадаємо, раніше директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що завершення війни Росії проти України найближчим часом є малоймовірним.

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