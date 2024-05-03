Тепер він – сенатор в РФ: у справі Майдану судитимуть екскомандира "Беркута" в Севастополі

Обвинувачений організовував вбивства учасників Майдану, замахи на життя та завдавання тілесних ушкоджень.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо екскомандира Севастопольського спецпідрозділу міліції "Беркут", який на сьогодні є сенатором у Росії.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Так, екскомандира "беркутівців" судитимуть у справі Майдану. Слідство встановило, що у лютому 2014 року обвинувачений активно протидіяв учасникам Революції Гідності та організовував їхні вбивства, замахи на життя та завдавання тілесних ушкоджень.

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У подальшому обвинувачений допомагав Росії в анексії Криму та Севастополя.

Колишній український правоохоронець 2020 року обійняв посаду члена Ради федерації Федеральних зборів Росії від "законодавчої влади" Севастополя.

У вересні 2022 року зловмисник був активним організатором псевдореферендуму на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. У подальшому він разом з іншими російськими сенаторами проголосував за включення цих областей і так званих "ДНР" з "ЛНР" до складу РФ.

Екскомандиру "беркутівців" інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Він переховується від правоохоронців та оголошений у міжнародний розшук.

До слова, як повідомив у лютому 2024 року начальник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський, вбивства та інші злочини проти учасників Революції Гідності чинили українські правоохоронці за наказом тодішньої влади та під впливом РФ.

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