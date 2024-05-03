Разведка США назвала, чего Путин боится больше всего

Разведка США считает, что у Путина "параноидальный страх", что Запад ограничит власти РФ.

Российский лидер Владимир Путин испытывает "параноидальный страх" из-за якобы намерения Запада ограничить власть РФ в мире. Именно это вынудило его тратить исторически рекордные суммы на милитаризацию РФ.

Такое мнение высказала директор Национальной разведки США Эврил Гейнс во время слушаний в Конгрессе США 2 мая, пишет "Голос Америки".

"Путин продолжает считать, что Россия находится под угрозой, и почти наверняка предполагает, что большая, лучше оснащенная армия донесет эту мысль западной и внутренней аудитории… Он продолжает рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины Западом как укрепление его давнего убеждения, что Соединенные Штаты и Европа стремятся ограничить власти России",- сказала Эврил Гейнс.

По мнению Гейнса, это уже "определенная паранойя". В то же время чиновник считает, что на самом деле действия НАТО направлены на заверение России в обратном, однако решения Путина ускорили события, которых он пытался избежать. Это, в частности, расширение альянса, когда в НАТО вступили Финляндия и Швеция, которые в течение десятилетий сохраняли нейтралитет.

По словам Гейнса, глава Кремля увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП России, что почти вдвое превышает средний показатель за историю, и сейчас оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех федеральных расходов.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что завершение войны России против Украины в ближайшее время маловероятно.

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