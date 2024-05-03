Краще за елітну косметику: яка ще користь дігтярного мила

Дігтярне мило може не тільки відмінно замінити дорогу косметику, а й стане у нагоді як лікувальний засіб.

Розповідаємо, яка користь дігтярного мила, як його правильно використовувати, які лікувальні властивості.

Як виготовляється дігтярне мило

Цим дивовижним засобом користувалися ще наші бабусі й мами. Дігтярне мило не містить жодних шкідливих домішок, тому має цілющі властивості для нашого здоров’я та краси. Дьоготь – це екстракт берези, який високо цінується в усьому світі за свою користь.

Щоб зварити мило, беруть ефірну олію, яка виготовляється шляхом вичавлювання дьогтю з берези. Дігтярне мило абсолютно не містить ароматизаторів, синтетичних домішок чи хімічних реактивів. Тому цей засіб абсолютно безпечний для людини, ним миють навіть домашніх улюбленців. До речі, наразі продається березовий дьоготь, з якого самостійно можна варити мило.

Яка користь дігтярного мила: що лікує

Для вмивання. Таке мило може замінити засіб для вмивання і гель для душу, воно чудово лікує подразнення на обличчі, бо має регенеруючу дію. Таким милом можна умиватися тричі на тиждень, будь-які висипання зникнуть, як і не було. Після вмивання обов’язково треба наносити на шкіру зволожувальний чи живильний крем.

Таке мило може замінити засіб для вмивання і гель для душу, воно чудово лікує подразнення на обличчі, бо має регенеруючу дію. Таким милом можна умиватися тричі на тиждень, будь-які висипання зникнуть, як і не було. Після вмивання обов’язково треба наносити на шкіру зволожувальний чи живильний крем. Лікування стоп. Дігтярне мило можна використовувати як маску для стоп, тоді п’яти будуть м’якими й не тріскатимуться. Особливо засіб буде корисним для тих, хто відвідує басейн. Варто нанести мило на стопи, потримати піну 10 хвилин і змити теплою водою.

Дігтярне мило можна використовувати як маску для стоп, тоді п’яти будуть м’якими й не тріскатимуться. Особливо засіб буде корисним для тих, хто відвідує басейн. Варто нанести мило на стопи, потримати піну 10 хвилин і змити теплою водою. Для волосся. Щоб волосся було міцним, швидко росло й не випадало, варто двічі на тиждень мити його дігтярним милом. Замість бальзаму краще наносити відвари аптечної ромашки або череди, ваше волосся стане густим, міцним та сяючим.

Щоб волосся було міцним, швидко росло й не випадало, варто двічі на тиждень мити його дігтярним милом. Замість бальзаму краще наносити відвари аптечної ромашки або череди, ваше волосся стане густим, міцним та сяючим. Як дезодорант. У спекотну погоду дігтярним милом можна мити пахви та ноги, тоді піт не виділятиметься упродовж цілого дня.

У спекотну погоду дігтярним милом можна мити пахви та ноги, тоді піт не виділятиметься упродовж цілого дня. Для тварин. Дігтярне мило відлякуватиме паразитів, тому ним рекомендується мити домашніх улюбленців.

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