Ретроградный Плутон 2024: что категорически не стоит делать

В 2024 году ретроградный Плутон начнется 3 мая и продлится до 11 октября.

С точки зрения эзотерики, во время ретроградного движения Плутона существуют некоторые рекомендации по поводу того, что не стоит делать:

Избегайте новых начал: Ретроградный Плутон может привести к нестабильности и непредсказуемости в новом начале. Сохранение статус-кво и избегание больших изменений может быть лучшим подходом к этому времени. Воздерживайтесь от конфликтов: Плутон может активировать эмоциональные глубины и вызывать напряжение. Избегайте споров и конфликтов, поскольку они могут стать особенно непроизводительными и энергозатратными в этот период. Не поддавайтесь обману: ретроградность Плутона может сделать вас более уязвимыми к обману и манипуляциям. Будьте осторожны в общении с другими и проверяйте информацию, прежде чем доверять ей. Избегайте погружения в темноту Плутон символизирует тьму и подсознание, и его ретроградный период может увеличить наклонность к депрессии и негативным идеям. Избегайте погружения в эту темноту и ищите поддержку в позитивных практиках и общении с близкими людьми. Не втягивайтесь в контроль: Плутон может активировать желание контролировать ситуацию и других людей. Избегайте стремления к контролю, поскольку это может привести к конфликтам и потере энергии.

В общем, важно помнить, что ретроградный Плутон – это время для внутренней работы и самосовершенствования, поэтому избегайте действий, которые могут помешать этому процессу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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