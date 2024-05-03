Оля Цыбульская удивила, что страдает психологическим расстройством: "Держусь изо всех сил"

Украинская певица Оля Цыбульская поделилась подробностями проблем со здоровьем и как их решает.

Исполнительница в своем фотоблоге честно призналась, что страдает расстройством пищевого поведения (РПП). По словам Оли, проблема вернулась к ней после ДТП. В результате певица перестала контролировать свое питание и стремительно начала набирать вес. Как признается звезда, теперь ей сложно принять свою фигуру, поэтому она часто накладывает дополнительные фильтры в соцсетях.

"Ко мне снова вернулось РПП. Я снова заедаю все свои эмоции. Смотрю фото и видео, где я была в классной форме и не могу вспомнить, как мне удалось тогда взять себя в руки. А сейчас я себе не нравлюсь и часто фотошоплю фото и видео. ДТП и спровоцировало срыв. И я ела без остановки, до тошноты и не могла остановиться", - рассказала Оля.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Впрочем, такая жизнь с фильтрами певице не нравится. Она начала немедленно действовать, ведь хочет вернуться к форме, которая ей раньше нравилась. Для этого Цыбульская ввела ряд правил, которые постоянно соблюдает.

"Все бы ничего, но с моей профессией мне важно нравиться себе в зеркале. Поэтому я просила маму ничего не готовить. Стараюсь ограничить себя в доступе к еде, ем дважды в день, соблюдая большие паузы между приемами пищи, снимаю нервное напряжение на массаже, больше читаю, медитирую и занимаюсь учебой, которая меня тоже отвлекает от мыслей о еде. Я держусь изо всех сил. Дала себе слово", – поделилась артистка.

Оля Цыбульская / Фото: instagram.com/cybulskaya

Напомним, недавно ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай также рассказала о проблемах с пищевым поведением и как борется с булимией.

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