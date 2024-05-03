Ретроградный Плутон 2024: три сильных ритуала для трансформации

Ретроградный Плутон – это время заглянуть внутрь себя.
В 2024 году ретроградный Плутон начнется 3 мая и продлится до 11 октября.
Ретроградность Плутона – это астрономическое явление, когда кажется, что планета Плутон движется назад по небесной сфере относительно земной позиции. В астрологии это явление имеет более глубокий символический смысл.
Плутон в астрологии является планетой, символизирующей трансформацию, перерождение и преобразование. Он управляет сферами, связанными с подсознанием, подземными силами, смертью и возрождением, секретами и тайнами. Поэтому ретроградное движение Плутона может усиливать эти аспекты его влияния на нашу жизнь.
В период ретроградности энергия Плутона может оказываться особенно интенсивной. Это может вызвать глубокие внутренние преобразования, изменения в отношениях, усиление психологических и эмоциональных процессов. Люди могут испытывать большую потребность в самоанализе, самосовершенствовании и очищении от негативных воздействий.
С астрологической точки зрения период ретроградности Плутона может быть временем для глубокого рассмотрения своей внутренней сущности, отказа от старых шаблонов, больше не служащих нашему развитию, и открытия новых образов жизни. Он может также усилить нашу интуицию и способствовать выявлению и решению скрытых проблем.
Следовательно, ретроградный Плутон может быть временем для внутренней перестройки, самопознания и преобразования, если мы используем его энергию со вниманием и сознанием.
Собрали для вас три ритуала, которые могут помочь вам в работе с энергией ретроградного Плутона для трансформации:
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Ритуал очистки и перезагрузки энергии:
- Начните с медитации или глубокого дыхания, чтобы сосредоточить внимание.
- Зажгите свечу и подсветите ее как символ очистки и прозрачности.
- Используйте ароматические масла или травы, такие как лаванда или шалфей, чтобы очистить пространство вокруг себя.
- Возьмите кристалл, символизирующий трансформацию, например черный турмалин или аметист.
- Произведите медитацию или визуализацию, представляя, как отрицательные энергии покидают ваше тело, а положительная энергия заполняет его.
- Завершите ритуал, отблагодарив эту трансформацию, и надейтесь на положительные изменения.
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Ритуал самовыявления и усиления интуиции:
- Сядьте в удобном положении и возьмите кристалл или предмет, который ассоциируется с вашей интуицией, например кварц или месяц.
- Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании, чувствуя, как вы погружаетесь в свой внутренний мир.
- Задайте себе вопрос или выразите намерение трансформации, которое вы хотите достичь.
- Слушайте свои внутренние голоса и интуицию, как они реагируют на ваши мысли и вопросы.
- После завершения ритуала записывайте свои впечатления, чтобы сохранить их для будущего использования.
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Ритуал творчества и самовыражения:
- Выберите сферу творчества, которая вам больше нравится, например, рисование, письмо или музыка.
- Создайте атмосферу покоя и вдумчивости, используя музыку, ароматы или свечи.
- Окунитесь в свое творчество, позволяя интуиции и внутреннему ощущению управлять вашим процессом.
- Не переживайте по результату; позвольте себе выразить свои чувства и мысли без суждений.
- После завершения творческого процесса возблагодарите себе за возможность самовыражения и открытия новых аспектов себя.
Эти ритуалы могут быть эффективными способами работы с энергией ретроградного Плутона и способствовать вашей трансформации и личному росту.
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