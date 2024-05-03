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Ретроградный Плутон 2024: три сильных ритуала для трансформации

Ретроградный Плутон 2024: три сильных ритуала для трансформации

Во время ретроградного Плутона можно выполнить ряд ритуалов. / Фото: ТСН.ua

Ретроградный Плутон – это время заглянуть внутрь себя.

В 2024 году ретроградный Плутон начнется 3 мая и продлится до 11 октября.

Ретроградность Плутона – это астрономическое явление, когда кажется, что планета Плутон движется назад по небесной сфере относительно земной позиции. В астрологии это явление имеет более глубокий символический смысл.

Плутон в астрологии является планетой, символизирующей трансформацию, перерождение и преобразование. Он управляет сферами, связанными с подсознанием, подземными силами, смертью и возрождением, секретами и тайнами. Поэтому ретроградное движение Плутона может усиливать эти аспекты его влияния на нашу жизнь.

В период ретроградности энергия Плутона может оказываться особенно интенсивной. Это может вызвать глубокие внутренние преобразования, изменения в отношениях, усиление психологических и эмоциональных процессов. Люди могут испытывать большую потребность в самоанализе, самосовершенствовании и очищении от негативных воздействий.

С астрологической точки зрения период ретроградности Плутона может быть временем для глубокого рассмотрения своей внутренней сущности, отказа от старых шаблонов, больше не служащих нашему развитию, и открытия новых образов жизни. Он может также усилить нашу интуицию и способствовать выявлению и решению скрытых проблем.

Следовательно, ретроградный Плутон может быть временем для внутренней перестройки, самопознания и преобразования, если мы используем его энергию со вниманием и сознанием.

Собрали для вас три ритуала, которые могут помочь вам в работе с энергией ретроградного Плутона для трансформации:

  1. Ритуал очистки и перезагрузки энергии:

    • Начните с медитации или глубокого дыхания, чтобы сосредоточить внимание.
    • Зажгите свечу и подсветите ее как символ очистки и прозрачности.
    • Используйте ароматические масла или травы, такие как лаванда или шалфей, чтобы очистить пространство вокруг себя.
    • Возьмите кристалл, символизирующий трансформацию, например черный турмалин или аметист.
    • Произведите медитацию или визуализацию, представляя, как отрицательные энергии покидают ваше тело, а положительная энергия заполняет его.
    • Завершите ритуал, отблагодарив эту трансформацию, и надейтесь на положительные изменения.

  2. Ритуал самовыявления и усиления интуиции:

    • Сядьте в удобном положении и возьмите кристалл или предмет, который ассоциируется с вашей интуицией, например кварц или месяц.
    • Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании, чувствуя, как вы погружаетесь в свой внутренний мир.
    • Задайте себе вопрос или выразите намерение трансформации, которое вы хотите достичь.
    • Слушайте свои внутренние голоса и интуицию, как они реагируют на ваши мысли и вопросы.
    • После завершения ритуала записывайте свои впечатления, чтобы сохранить их для будущего использования.

  3. Ритуал творчества и самовыражения:

    • Выберите сферу творчества, которая вам больше нравится, например, рисование, письмо или музыка.
    • Создайте атмосферу покоя и вдумчивости, используя музыку, ароматы или свечи.
    • Окунитесь в свое творчество, позволяя интуиции и внутреннему ощущению управлять вашим процессом.
    • Не переживайте по результату; позвольте себе выразить свои чувства и мысли без суждений.
    • После завершения творческого процесса возблагодарите себе за возможность самовыражения и открытия новых аспектов себя.

Эти ритуалы могут быть эффективными способами работы с энергией ретроградного Плутона и способствовать вашей трансформации и личному росту.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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