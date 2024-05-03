Ретроградный Плутон 2024: три сильных ритуала для трансформации

В 2024 году ретроградный Плутон начнется 3 мая и продлится до 11 октября.

Ретроградность Плутона – это астрономическое явление, когда кажется, что планета Плутон движется назад по небесной сфере относительно земной позиции. В астрологии это явление имеет более глубокий символический смысл.

Плутон в астрологии является планетой, символизирующей трансформацию, перерождение и преобразование. Он управляет сферами, связанными с подсознанием, подземными силами, смертью и возрождением, секретами и тайнами. Поэтому ретроградное движение Плутона может усиливать эти аспекты его влияния на нашу жизнь.

В период ретроградности энергия Плутона может оказываться особенно интенсивной. Это может вызвать глубокие внутренние преобразования, изменения в отношениях, усиление психологических и эмоциональных процессов. Люди могут испытывать большую потребность в самоанализе, самосовершенствовании и очищении от негативных воздействий.

С астрологической точки зрения период ретроградности Плутона может быть временем для глубокого рассмотрения своей внутренней сущности, отказа от старых шаблонов, больше не служащих нашему развитию, и открытия новых образов жизни. Он может также усилить нашу интуицию и способствовать выявлению и решению скрытых проблем.

Следовательно, ретроградный Плутон может быть временем для внутренней перестройки, самопознания и преобразования, если мы используем его энергию со вниманием и сознанием.

Собрали для вас три ритуала, которые могут помочь вам в работе с энергией ретроградного Плутона для трансформации:

Ритуал очистки и перезагрузки энергии: Начните с медитации или глубокого дыхания, чтобы сосредоточить внимание.

Зажгите свечу и подсветите ее как символ очистки и прозрачности.

Используйте ароматические масла или травы, такие как лаванда или шалфей, чтобы очистить пространство вокруг себя.

Возьмите кристалл, символизирующий трансформацию, например черный турмалин или аметист.

Произведите медитацию или визуализацию, представляя, как отрицательные энергии покидают ваше тело, а положительная энергия заполняет его.

Завершите ритуал, отблагодарив эту трансформацию, и надейтесь на положительные изменения. Ритуал самовыявления и усиления интуиции: Сядьте в удобном положении и возьмите кристалл или предмет, который ассоциируется с вашей интуицией, например кварц или месяц.

Закройте глаза и сконцентрируйтесь на своем дыхании, чувствуя, как вы погружаетесь в свой внутренний мир.

Задайте себе вопрос или выразите намерение трансформации, которое вы хотите достичь.

Слушайте свои внутренние голоса и интуицию, как они реагируют на ваши мысли и вопросы.

После завершения ритуала записывайте свои впечатления, чтобы сохранить их для будущего использования. Ритуал творчества и самовыражения: Выберите сферу творчества, которая вам больше нравится, например, рисование, письмо или музыка.

Создайте атмосферу покоя и вдумчивости, используя музыку, ароматы или свечи.

Окунитесь в свое творчество, позволяя интуиции и внутреннему ощущению управлять вашим процессом.

Не переживайте по результату; позвольте себе выразить свои чувства и мысли без суждений.

После завершения творческого процесса возблагодарите себе за возможность самовыражения и открытия новых аспектов себя.

Эти ритуалы могут быть эффективными способами работы с энергией ретроградного Плутона и способствовать вашей трансформации и личному росту.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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