Ретроградний Плутон 2024: три сильні ритуали для трансформації

У 2024 році ретроградний Плутон розпочнеться 3 травня і триватиме до 11 жовтня.

Ретроградність Плутона - це астрономічне явище, коли здається, що планета Плутон рухається назад по небесній сфері відносно земної позиції. В астрології це явище має глибший символічний зміст.

Плутон в астрології є планетою, яка символізує трансформацію, переродження та перетворення. Він управляє сферами, пов'язаними з підсвідомістю, підземними силами, смертю та відродженням, секретами та таємницями. Тому ретроградний рух Плутона може підсилювати ці аспекти його впливу на наше життя.

У період ретроградності, енергія Плутона може виявлятися особливо інтенсивною. Це може викликати глибокі внутрішні перетворення, зміни в стосунках, підсилення психологічних та емоційних процесів. Люди можуть відчувати більшу потребу в самоаналізі, самовдосконаленні та очищенні від негативних впливів.

З астрологічного погляду, період ретроградності Плутона може бути часом для глибокого розгляду своєї внутрішньої сутності, відмови від старих шаблонів, що більше не служать нашому розвитку, і відкриття нових способів життя. Він може також підсилити нашу інтуїцію та сприяти виявленню та розв'язанню прихованих проблем.

Отже, ретроградний Плутон може бути часом для внутрішньої перебудови, самопізнання та перетворення, якщо ми використовуємо його енергію з увагою та свідомістю.

Зібрали для вас три ритуали, які можуть допомогти вам в роботі з енергією ретроградного Плутона для трансформації:

Ритуал очищення та перезавантаження енергії: Почніть з медитації або глибокого дихання для зосередження уваги.

Запаліть свічку та підсвітіть її як символ очищення та прозорості.

Використовуйте ароматичні масла або трави, такі як лаванда або шавлія, щоб очистити простір навколо себе.

Візьміть кристал, який символізує трансформацію, наприклад, чорний турмалін або аметист.

Проведіть медитацію або візуалізацію, уявляючи, як негативні енергії покидають ваше тіло, а позитивна енергія заповнює його.

Завершіть ритуал, віддячивши за цю трансформацію та надіючись на позитивні зміни. Ритуал самовиявлення та підсилення інтуїції: Сядьте у зручному положенні та візьміть кристал чи предмет, який асоціюється з вашою інтуїцією, наприклад, кварц або місяць.

Закрийте очі та сконцентруйтеся на своєму диханні, відчуваючи, як ви занурюєтеся в свій внутрішній світ.

Задайте собі питання або виразіть намір для трансформації, який ви хочете досягти.

Слухайте свої внутрішні голоси та інтуїцію, як вони реагують на ваші думки та питання.

Після закінчення ритуалу записуйте свої враження, щоб зберегти їх для майбутнього використання. Ритуал творчості та самовираження: Виберіть сферу творчості, яка вам найбільше подобається, наприклад, малювання, письмо або музика.

Створіть атмосферу спокою та вдумливості, використовуючи музику, аромати або свічки.

Зануртеся у свою творчість, дозволяючи інтуїції та внутрішньому відчуттю керувати вашим процесом.

Не переживайте за результатом; дозвольте собі виразити свої почуття та думки без суджень.

Після завершення творчого процесу віддячте собі за цю можливість самовираження та відкриття нових аспектів себе.

Ці ритуали можуть бути ефективними способами роботи з енергією ретроградного Плутона та сприяти вашій трансформації та особистому зростанню.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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