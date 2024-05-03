Зеленський призначив нового голову Хмельницької ОВА

На сайті президента з'явився указ.
Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Хмельницької обласної військової адміністрації. Область очолив Сергій Тюрін.
Про це йдеться в указі, що опублікований на сайті глави держави 2 травня.
"Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.
До слова, від березня 2023-го Тюрін виконував обов'язки голови Хмельницької обласної військової адміністрації замість Сергія Гамалія. У лютому цього року Кабмін погодив його призначення на посаду очільника ОВА.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника департаменту кібербезпеки. Раніше стало відомо, що він знімав розстріли Майдану з боку "Беркуту".