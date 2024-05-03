ДБР повідомило про підозру ексначальнику внутрішньої безпеки СБУ: що він накоїв

Працівники ДБР повідомили про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, ймовірно, збагатився на 32,7 млн грн під час свого перебування на посаді.

Про це повідомляє ДБР.

Так, підозрюваний, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником:

автомобіля "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,

автомобіля "BMW X6 xDrive40d" вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину,

майже 593 тис. євро та понад 120 тисяч доларів США.

Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6,5 тисячі євро кожен.

Відтак, колишнього посадовця підозрюють у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Зазначимо, що раніше цій особі ДБР вже повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України).

Також працівники ДБР повідомили йому про підозру в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років. Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили у Львівській області організовану групу шахраїв, яка обікрала чоловіків, що хотіли незаконно перетнути кордон.

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