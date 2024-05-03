Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации. Область возглавил Сергей Тюрин.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства 2 мая.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой облгосадминистрации", — говорится в документе.

К слову, с марта 2023 года Тюрин исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации вместо Сергея Гамалия. В феврале этого года Кабмин согласовал его назначение на должность главы ОВА.

Как сообщалось, Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности руководителя департамента кибербезопасности. Ранее стало известно, что он снимал расстрел Майдана со стороны "Беркута".

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