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У Харкові лунають вибухи

У Харкові лунають вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

У місті сталося кілька вибухів.

 У п'ятницю, 3 травня, у Харкові знову пролунали потужні вибухи. У регіоні о 12:18 була оголошена повітряна тривога. 

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та медіа.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - повідомило "Суспільне". За кілька хвилин медіа поінформувало про ще один вибух. 

В Харківській області триває повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для Харківської області.

Як повідомлялося, менш ніж годину тому у Харкові також лунали вибухи. В області була оголошена ракетна небезпека.

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