У Харкові лунають вибухи

У місті сталося кілька вибухів.
У п'ятницю, 3 травня, у Харкові знову пролунали потужні вибухи. У регіоні о 12:18 була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали та медіа.
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - повідомило "Суспільне". За кілька хвилин медіа поінформувало про ще один вибух.
В Харківській області триває повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для Харківської області.
Як повідомлялося, менш ніж годину тому у Харкові також лунали вибухи. В області була оголошена ракетна небезпека.