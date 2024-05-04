Две крупные страны НАТО конкурируют в вопросе помощи Украины — эксперт

Во Франции и Великобритании несколько разные позиции по поддержке Украины.

Помощь Украине в защите от российской агрессии может создавать определенную конкуренцию между Францией и Великобританией.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Еспресо" эксперт-международник Станислав Желиховский.

Он подчеркнул, что каждая страна ведет свою геополитическую игру, в которой помощь Украине занимает свое место.

“Великобритания и Франция действительно имеют целью поддержать нашу страну. Впрочем, между этими двумя странами может просматриваться определенная конкуренция по вопросу помощи Украине. Именно поэтому во Франции и Великобритании несколько разные позиции по поддержке Украины", – пояснил Желиховский.

В этом контексте эксперт вспомнил о визите китайского лидера Си Цзиньпина во Францию, выразив надежду, что, кроме вопроса улучшения экономических связей, он будет говорить в Париже и о российской агрессии в Украине.

“Для Си Цзиньпина очень важно возобновить экономические и торговые отношения с ЕС, поскольку нужно улучшать экономическую ситуацию в стране. Соответственно визит Си Цзиньпина во Францию преследует цель обсуждения именно экономического сотрудничества. Впрочем, надеемся, что на встрече с Си Цзиньпином речь пойдет и о поддержке украинской формулы мира", — отметил Желиховский.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью, что если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск. В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона рассмотреть возможность отправки войск западных стран в Украину в случае прорыва фронта.

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