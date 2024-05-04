Дві великі країни НАТО конкурують у питанні допомоги України — експерт

Допомога Україні в захисті від російської агресії може створювати певну конкуренцію між Францією та Великою Британією.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу “Еспресо” експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

Він наголосив, що кожна країна веде свою геополітичну гру, в якій допомога Україні займає своє місце.

“Велика Британія та Франція дійсно мають на меті підтримати нашу країну. Втім, між цими двома країнами може проглядатись певна конкуренція щодо питання допомоги Україні. Власне тому у Франції та Великої Британії дещо різні позиції щодо підтримки України", - пояснив Желіховський.

У цьому контексті експерт згадав про візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Франції, висловивши сподівання, що, окрім питання покращення економічних звʼязків, він говоритиме у Парижі і про російську агресію в Україні.

“Для Сі Цзіньпіна дуже важливо відновити економічні та торговельні відносини з ЄС, оскільки треба покращувати економічну ситуацію в країні. Відповідно візит Сі Цзіньпіна до Франції має на меті обговорення саме економічної співпраці. Втім, сподіваємось, що на зустрічі з Сі Цзіньпіном йтиме мова й про підтримку української формули миру", - зауважив Желіховський.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив у інтерв’ю, що, якби росіяни прорвали лінію фронту в Україні і держава попросила про допомогу, то Франція б думала про введення військ. Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти ідеї Макрона розглянути можливість відправлення військ західних країн до України в разі прориву фронту.

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