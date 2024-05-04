В Міноборони розповіли, як оскаржити висновок ВЛК

Оскаржити висновок ВЛК можна навіть у суді.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова розповіла, що обмежено придатні військовозобов'язані та інші військовозобов'язані можуть оскаржити заключення військово-лікарської комісії (ВЛК) щодо придатності до служби.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, зробити це можна як через комісії вищого порядку, так і через суд.

Так, Сухорукова зауважила, що рішення ВЛК може оскаржити будь-яка людина, якщо вона не погоджується з рішенням і це проводиться через ВЛК вищого рівня.

"Наприклад, в районній, потім в обласній, в регіональній, в центральній ВЛК. Якщо на цьому шляху людина не знаходить порозуміння і вважає, що її права порушені, людина може звернутися до суду" - пояснила Оксана Сухорукова.

Нагадаємо, в Міноборони дали детальне роз'яснення, як будуть визначати придатність військовозобов'язаних та про скасуванню статусу "обмежено придатний".

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