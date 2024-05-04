НАТО готується до потенційного конфлікту з Росією — речниця МЗС РФ

У зовнішньополітичному відомстві держави-агресорки побачили загрозу для Росії у військових навчаннях Північноатлантичного альянсу.

Речниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова вважає чотиримісячні військові навчання НАТО біля російських кордонів, відомі як Steadfast Defender ("Стійкий захисник"), доказом того, що Альянс готується до потенційного конфлікту з Росією.

Про це вона заявила в суботу, 4 травня, передає Reuters.

"Зараз біля кордонів Росії проходять найбільші навчання НАТО з часів холодної війни Steadfast Defender. За їхнім сценарієм відпрацьовуються дії коаліції проти Росії з використанням усіх інструментів, включаючи гібридні та звичайні озброєння", - заявила речниця російського зовнішньополітичного відомства.

Захарова цинічно звинуватила НАТО в “гібридній війні” проти Росії, яку Альянс начебто вже веде, “підтримуючи Україну зброєю, розвідувальними даними та фінансами”.

“Треба визнати, що НАТО серйозно готується до потенційного конфлікту з нами”, - стверджує речниця МЗС держави-агресорки.

Ще у січні цього року в НАТО повідомили про масштабні військові навчання, в яких візьмуть участь 90 000 військовослужбовців. Під час навчань, які завершаться в травні, відпрацьовується взаємодія військ США з європейськими союзниками у країнах, що межують з Росією, і на східному фланзі Альянсу.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що введення військ країн НАТО до України є можливим у разі підписання партнерської угоди та наявності політичної волі в країнах-партнерах.

Читайте також: