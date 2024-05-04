НАТО готовится к потенциальному конфликту с Россией — представитель МИД РФ

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова считает четырехмесячные военные учения НАТО у российских границ, известные как Steadfast Defender ("Устойчивый защитник"), доказательством того, что Альянс готовится к потенциальному конфликту с Россией.

Об этом она заявила в субботу, 4 мая, передает Reuters.

"Сейчас у границ России проходят крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны Steadfast Defender. По их сценарию отрабатываются действия коалиции против России с использованием всех инструментов, включая гибридные и обычные вооружения", — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова цинично обвинила НАТО в "гибридной войне" против России, которую Альянс вроде бы уже ведет, "поддерживая Украину оружием, разведывательными данными и финансами".

"Нужно признать, что НАТО серьезно готовится к потенциальному конфликту с нами", — утверждает представитель МИД государства-агрессора.

Еще в январе этого года в НАТО сообщили о масштабных военных учениях, в которых примут участие 90 000 военнослужащих. Во время учений, которые завершатся в мае, отрабатывается взаимодействие войск США с европейскими союзниками в соседних странах с Россией и на восточном фланге Альянса.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введение войск стран НАТО в Украину возможно в случае подписания партнерского соглашения и наличия политической воли в странах-партнерах.

Читайте также: