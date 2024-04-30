Столтенберг назвав перешкоду вступу України до НАТО

Водночас генсек вказав, що "всі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО".
Для вступу України до НАТО необхідна згода усіх 32 держав-членів блоку. Такої згоди наразі немає.
Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив під час зустрічі з українськими офіцерами разом із президентом Володимиром Зеленським.
За словами Столтенберга, "усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО".
"І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення, ви могли це зробити", – сказав генсек Альянсу.
На його думку, наразі проблема зі вступом України полягає в тому, що коли з’являється запрошення для держави стати членом НАТО, необхідна не просто більшість із 32 країн-членів блоку, а щоб усі вони погодилися на це рішення.
"І на цей момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", – пояснив Столтенберг.
Нагадаємо, напередодні генсек Альянсу заявив, що місце України в НАТО, але навряд чи державу туди запросять на літньому саміті у Вашингтоні.
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