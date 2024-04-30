Столтенберг назвав перешкоду вступу України до НАТО

Водночас генсек вказав, що "всі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО".

Для вступу України до НАТО необхідна згода усіх 32 держав-членів блоку. Такої згоди наразі немає.

Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив під час зустрічі з українськими офіцерами разом із президентом Володимиром Зеленським.

За словами Столтенберга, "усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО".

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"І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення, ви могли це зробити", – сказав генсек Альянсу.

На його думку, наразі проблема зі вступом України полягає в тому, що коли з’являється запрошення для держави стати членом НАТО, необхідна не просто більшість із 32 країн-членів блоку, а щоб усі вони погодилися на це рішення.

"І на цей момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", – пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні генсек Альянсу заявив, що місце України в НАТО, але навряд чи державу туди запросять на літньому саміті у Вашингтоні.

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