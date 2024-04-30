Україна вступить до НАТО лише після перемоги у війні — Зеленський

Деякі члени НАТО все ще відчувають ризик або скепсис щодо приєднання України, незважаючи на високий рівень українських військових фахівців та впровадження стандартів НАТО у Силах оборони.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе вступити до НАТО лише після перемоги у війні з Росією.

Про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та українськими офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти.

За словами Зеленського, окремі члени Північноатлантичного альянсу все ще відчувають ризик або ж скепсис стосовно приєднання нашої держави до НАТО. Тому й до закінчення війни з Росією не варто сподіватися на членство.

"І безумовно рівень України, яка проходить через повномасштабну війну, щодо сумісності, її рівня військових ніхто не буде порушувати питання. Безумовно це високого рівня фахівці в різних напрямках", – наголосив президент.

Крім того, на зустрічі йшлося про посилення протиповітряної оборони. Як зазначив Володимир Зеленський, завдяки підтримці партнерів наші військові опановують сучасну західну зброю та роблять спільним наш досвід – досвід захисту життя в сучасній війні.

"Безпека, яку виборює Україна, обов'язково стане спільною безпекою всієї нашої Європи, коли фактична реальність буде визнана де-юре – коли Україна приєднається до Альянсу", – сказав глава держави.

Президент також подякував тим, хто впроваджує стандарти НАТО у Силах оборони України та будує взаємодію з Блоком на десятиліття вперед. Офіцери, яких Зеленський відвідав зі Столтенбергом, якраз навчаються за стандартами Альянсу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 квітня таємно завітав до Києва і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Коли Україна вступить в НАТО, що стоїть цьому на заваді, чи вірять в Альянсі в перемогу України на полі бою та яке гучне зізнання зробив Столтенберг – йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

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