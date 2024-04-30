Ракетна атака на аеродром Джанкою: що відомо про втрати РФ

Вночі 30 квітня на військовий аеродром у Джанкої була здійснена ракетна атака. Щонайменше 5 військовослужбовців ЗС РФ поранено.

Про це повідомляє джерело "ASTRA".

Як зазначається, балістичні ракети – ймовірно, MGM-140 ATACMS – знову атакували військовий аеродром "Джанкой". Там дислокується гелікоптерний полк 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Внаслідок атаки поранено п'ятеро військовослужбовців армії РФ.

"Вночі читачі ASTRA також повідомляли про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої. Про численні вибухи мешканці писали й у соціальних мережах. "Влада" анексованого регіону ніяк це не коментувала, а представник окупаційного руху Рогов заявив, що ППО повністю відбило ракетну атаку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "Атеш" виявив одну з найбільших нафтобаз у Джанкої та передав координати ЗСУ.

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