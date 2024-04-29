Столтенберг раптово приїхав до Зеленського: що сталося (відео)

Коли Україна вступить в НАТО, що стоїть цьому на заваді, чи вірять в Альянсі в перемогу України на полі бою та яке гучне зізнання зробив Столтенберг – в ексклюзиві TSN.ua.

Цього не міг очікувати ніхто! Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг таємно завітав до Києва і зробив важливу заяву – для України це чудова новина! Зустрівся Столтенберг і з президентом Володимиром Зеленським.

Коли Україна вступить в НАТО, що стоїть цьому на заваді, чи вірять в Альянсі в перемогу України на полі бою та яке гучне зізнання зробив Столтенберг – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

У Києві – гість!

Візит генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга українська столиця зустріла сонячною погодою. Він неочікувано і без анонсу 29 квітня прибув на Банкову на перемовини з президентом Зеленським. За словами українського лідера, наразі Україна має найкращі відносини з НАТО, ніж будь-коли, утім поки що не ті, яких хотіла б.

Україна “не скоро” в НАТО?!

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“Очевидно, що Україна буде в Альянсі!” За словами Зеленського, наразі уявити безпеку НАТО, а отже і всієї Європи, без України неможливо. Але відбудеться це не скоро. Марно очікувати і те, що Україну запросять в Альянс вже цього літа під час саміту на честь 75-річчя НАТО. Столтенберг пояснив чому.

"Я насправді вважаю, що місце України в НАТО. І ми важко працюємо, щоб упевнитись, що Україна стане членом Альянсу. Щоб мати це рішення, нам потрібна згода всіх 32 членів Альянсу. Нам потрібен консенсус, нам потрібна не більшість, погодитись мають всі 32 країни-члени. Я не бачу, що ми матимемо цю згоду на саміті в липні. Але я сподіваюся, що ми зможемо продемонструвати, що ми рухаємо Україну до членства і цей день настане якомога швидше", – сказав він.

Столтенберг видав важливе зізнання

Попри це, Зеленський на саміті НАТО, який пройде в липні у Вашингтоні, буде присутній. Принаймні Столтенберг його запросив. Вкотре визнав генсек і реальну причину, чому Україна втратила ініціативу на фронті, втратила Авдіївку. Все через нестачу допомоги від партнерів, зокрема зволікання США. Але тепер це має змінитися, бо Захід не може дозволити Путіну перемогти. Забезпечити перемогу Україні – дешевше.



"Союзники НАТО не виконали те, що обіцяли. Це призвело до серйозних наслідків на полі бою. Брак боєприпасів створив можливість росіянам просуватися вперед уздовж лінії фронту. Нестача у засобах протиповітряної оборони зробила можливою більшій кількості російських ракет вражати цілі. І нестача далекобійних спроможностей дозволила росіянам зосередити більшу кількість сил. Звісно, гарантування того, що Україна переможе, буде коштувати грошей. І у таких війнах, у якій зараз Україна, завжди є ризики. Але ще більший ризик – якщо Путін візьме гору… Тому що тоді нам би довелося інвестувати у нашу безпеку в рази більші кошти. Тож підтримка України – це найкращий спосіб гарантувати нашу власну безпеку”, – каже генсек Альянсу.

Нова допомога Україні

100 мільярдів євро на п'ять років і це не пусті розмови! Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував створення Альянсом нового оборонного фонду для потреб України. Багато деталей про цю ініціативу поки не відомо, утім і Столтенберг, і Зеленський переконані, що це можливо, отже продовжать працювати над ініціативою.



"У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами про гарантії безпеки”, – сказав український президент

Очікує президент Зеленський і “позитивних новин” про українську ППО.

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot – очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня, - ред.) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз. Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (системи Patriot – ред.). Ми, з нашого боку, працюємо й аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot”, – каже Володимир Зеленський.

Три фактори, які змінять ситуацію на фронті

Назвав Зеленський і ще одну важливу річ! Наразі для зміни ситуації на фронті на користь Україні потрібні три фактори, які перелічив Зеленський! Перший з них уже виконали партнери! Два інші – в процесі реалізації.

А тим часом російські пропагандисти активно обговорюють таємний візит Столтенберга до Києва. Можливо, є ще цікаві домовленості, які поки що не афішуються?

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡❗ ТЕРМІНОВО! Столтенберг раптово приїхав до Зеленського! Що трапилося?

Нагадаємо, 29 квітня президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві заявив, що Україна і НАТО нині досягли найбільшого рівня відносин за часів незалежності нашої держави, але не найбільшого з можливих.

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