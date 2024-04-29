Курс валют в Україні: долар "попустило" нижче 40 грн – купувати чи продавати

Минулий тиждень приніс на фінансовий ринок дві новини: перша – курс долара пішов донизу, спустившись нижче 40 грн, друга – Нацбанк знову знизив одразу на 1% облікову ставку, тобто відсоток, під який регулятор кредитує комерційні банки. Тепер вона становить 13,5% річних.

Яким чином ці події пов’язані між собою, чого очікувати далі від курсу на перетині квітня і травня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (29 квітня-5 травня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Висхідний тренд, який за три місяці поступово призвів до здорожчання американської валюти вище 40 грн за один долар, закінчився за три дні. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на готівковому ринку середній курс продажу досяг 13-місячного максимуму у 40,15 грн/долар у неділю, 21 квітня. А вже у вівторок, 23 квітня, за долар просили на 30 коп. менше, у середньому 39,85 грн. Лише поодинокі банки не поспішали опускати ціну нижче 40 грн, а максимальна ціна продажу зафіксована у 40,20 грн/долар (-30 коп. за тиждень). Та й вони здалися до суботи, 27 квітня, бо охочих придбати валюту так дорого навряд чи багато знайшлося. На суботу курс стабілізувався на 39,90 грн, а найнижча ціна продажу склала 39,85 грн.

Середня ціна купівлі зменшилась за цей час до 39,45 грн/долар (-15 коп.), а найвища – до 39,60 грн/долар (-30 коп.).

Євровалюта також плавно подешевшала за тиждень, але не так помітно: з 43,10 до 43 грн/євро (-10 коп.) у продажу і з 42,40 до 42,35 (-5 коп.) у купівлі.

На неділю, 28 квітня, встановились курси 39,92 грн/долар у продажу і 39,45 у купівлі, для євро відповідно 43,10 і 42,40 грн/євро. Тобто за тиждень долар подешевшав на 23 коп., євро – на 30 коп.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курси обох основних валют різко впали вже в понеділок. Долар здешевшав на 29 коп. у продажу (з 40,06 до 39,77 грн) і на 10 коп. у купівлі (з 40,61 до 38,51 грн), євро відповідно на 28 коп. (до 42,87 грн) і на 29 коп. (до 42,57 грн). Надалі тренд знову змінився на висхідний, і за тиждень обидві основні валюти повернули втрачене. До неділі, 28 квітня, долар здорожчав за тиждень на 6 коп. у продажу – до 40 грн, і одразу на 70 коп. у купівлі – до 39,60 грн. За 1 євро міняйли просили 43,04 грн, що лише на 6 коп. менше, ніж тиждень тому, а купували по 42,76 грн, це на 10 коп. менше, ніж тиждень тому.

Нацбанк минулого тижня зміцнив гривню до долара. З 22 по 25 квітня офіційний курс змінився з 39,79 до 39,67 грн/долар (-22 коп.). На понеділок, 29 квітня, гривня зміцнилась ще на 7 коп., до 39,60 грн/долар. Нагадаємо: за 8-22 квітня гривня втратила до долара 95 коп. або 2,5%, а повернула за минулий тиждень 29 коп., це 0,7%.

А от офіційний курс євро за тиждень навіть збільшився на 6 коп. – 42,38 до 42,44 грн/євро.

Співвідношення долар/євро змінилось за цей час з 1,065 до 1,07 долара за євро.

Також голова НБУ Андрій Пишний пояснив, чому облікова ставка знову знижена. Основні причини – зменшення фактичної інфляції і зниження ризиків надходження міжнародної фінансової допомоги.

"Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності", — зазначив Андрій Пишний.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти говорять про настання періоду стабільності курсу гривні, який може виявитись досить тривалим. Однак є певні "але".

Андрій Шевчишин зазначив: після того як стало відомо про схвалення сенатом США виділення Україні беспрецедентної військової допомоги на суму 61 млрд доларів (хоча з затримкою понад півроку – Авт.), наш Нацбанк припинив контрольовану девальвацію гривні і почав її зміцнювати. Це, зокрема, стосується і облікової ставки.

"Востаннє регулятор зменшував облікову ставку 15 березня, з 15% до 14,5% річних, тепер маємо 13,5%, – нагадав Андрій Шевчишин. – Її зміна є важливим сигналом визначення банками відсотків за вкладами і позиками. Чим вища облікова ставка, тим дорожчі кредити та депозити у нацвалюті".

Олег Пендзин говорить: стабільність не означає, що курс може завмерти на якомусь значенні.

"Наприклад, на поточному тижні курс готівкового долара коливатиметься у коридорі 39,5-39,9 грн/долар", – прогнозує Олег Пендзин.

Олександр Охріменко вважає, що відхилення курсу долара від нинішніх значень можуть виявитися більш значними. На його думку, на міжбанківському ринку може бути й вище 40 грн/долар, і нижче 39,5.

"Це впливатиме і на готівковий ринок. Та варто розуміти, що це ситуативні коливання, стійкого висхідного або низхідного тренду не очікую", – уточнив експерт.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів однакові щодо продажу готівкової валюти – позбуватися її зараз можна лише у разі, коли потрібні гривні, які будуть витрачені негайно. Купівля валюти також не на часі.

Олег Пендзин нагадав свій прогноз тижневої давнини про те, що курс понад 40 грн/долар довго не втримається, тому долари або євро як інструмент для отримання прибутку наразі невигідні.

"Тим, у кого є зайві, але невеликі кошти, це кілька або кільканадцять тисяч гривень (до 20 тисяч – Авт.), найкраще тримати їх на короткострокових гривневих депозитах терміном три місяці. Там пристойні відсотки, у межах 10-12% річних, що при прогнозованій інфляції у 8% річних дасть гарантований реальний прибуток", – аргументував Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин також пропонує утриматись від купівлі валюти найближчим часом.

"Три місяці – від травня до липня – найкращий час для заробітку на гривневих депозитах", – вважає експерт.

Підтримує цю думку і Олександр Охріменко. А тим, хто все ж бажає купити готівкову валюту, радить зачекати. Експерт вважає, що гривня й надалі зміцнюватиметься, тому курс купівлі валюти невдовзі може стати вигіднішим. Ще одна порада від Олександра Охріменка – для тих, хто віддає перевагу надійності збереження коштів, а не швидкому прибутку.

"Це золото у банківських зливках, воно повільно, але постійно дорожчає, – пояснив експерт. – Інвестиції в золото не вимагають спеціальних знань, основний принцип, яким керуються — "купив і тримай". Зазначу, що мінімальна вигідна вага зливка – 10 грамів, його вартість 34-35 тис. грн".

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