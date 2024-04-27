Що буде з курсом долара у травні: прогноз банкіра

У травні 2024 року суттєвих змін у курсі долара до гривні очікувати не варто.

У травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою.

Про це РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, очільник департаменту казначейства "Глобус Банку".

"По-перше, мова йде, що режим "керованої гнучкості" продовжить діяти та відповідно функціонуватиме "система" валютних змін: вони будуть несуттєвими, але подекуди різноспрямованими. Крім того, як це було й у квітні, тижневі відхилення від понеділкового курсу не перевищать 2% (до 0,8 грн) при допустимих 5%", - сказав банкір.

По-друге, триватиме тенденція до поступової лібералізації ринку: регулятор може зменшити свій вплив на курсоутворення на міжбанку.

По-третє, готівковий ринок формуватиме власну курсову політику - переважно з огляду на курсові зміни на міжбанку, пояснив експерт.

По-четверте, регулятор матиме більше варіантів чи поведінкових моделей для втручання на міжбанк, залежно від попиту, то збільшуючи, то зменшуючи обсяги валютних інтервенцій.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні курс долара не зростатиме, зокрема до 50 грн і вище. Проте Нацбанк України намагатиметься повільно привести гривню до 40-41 грн за долар, що наразі обумовлено економічними чинниками. А нинішні курсові коливання насправді не перевищують 1%.

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