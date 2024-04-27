Что будет с курсом доллара в мае: прогноз банкира

В мае 2024 года существенных изменений в курсе доллара по отношению к гривне ожидать не стоит.

В мае на валютный рынок Украина будет влиять на ряд важных факторов. Однако общая стратегическая картина будет оставаться более или менее устойчивой.

Об этом РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства "Глобус Банка".

"Во-первых, речь идет, что режим "управляемой гибкости" продолжит действовать и соответственно будет функционировать "система" валютных изменений: они будут несущественными, но иногда разнонаправленными. Кроме того, как это было и в апреле, недельные отклонения от понедельничного курса не превысят 2% (до 0,8 грн) при допустимых 5%", – сказал банкир.

Во-вторых, будет продолжаться тенденция к постепенной либерализации рынка: регулятор может снизить свое влияние на курсообразование на межбанке.

В-третьих, наличный рынок будет формировать собственную курсовую политику – преимущественно учитывая курсовые изменения на межбанке, пояснил эксперт.

В-четвертых, у регулятора будет больше вариантов или поведенческих моделей для вмешательства на межбанк, в зависимости от спроса, то увеличивая, то уменьшая объемы валютных интервенций.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине курс доллара не будет расти, в том числе до 50 грн и выше. Однако Нацбанк Украины будет пытаться медленно привести гривну до 40-41 грн за доллар, что обусловлено экономическими факторами. А нынешние курсовые колебания в действительности не превышают 1%.

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