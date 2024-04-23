Яким буде курс долара наприкінці року: оцінки експертів

Середнє значення курсу долара 2024-го становитиме 40,33 грн. Експерти прогнозують, що наприкінці року вартість американської валюти зросте до 41,67 грн за долар.

Про це свідчить консенсус-прогноз за квітень 2024-го експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Міністерства економіки.

У консенсус-прогнозі враховані прогнози двох груп експертів. Так, оптимістично налаштовані зробили свій прогноз з огляду на те, що війна закінчиться вже цього року. Втім, інша група вважає, що повномасштабне вторгнення триватиме довше.

За прогнозом першої групи експертів, що протягом цього року середній курс долара становитиме 42,6 грн. Натомість наприкінці 2024-го вартість сягне 45,7 грн за долар.

Тим часом інша група вважає, що середній курс американської валюти буде 42,70 грн. Вже в кінці року долар сягне 44,80 грн.

Як повідомлялося, в Україні долар став уже по 40 гривень. Гривня продовжує дешевшати, за два тижні національна валюта втратила до долара 95 копійок.

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