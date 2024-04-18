Де дешевше жити: Держстат опублікував рейтинг українських міст

Найбільш значний приріст зареєстровано в столиці, де індекс сягнув 102,6%

Індекси споживчих цін на різні товари, включно з продуктами харчування, за перші три місяці2024 року продемонстрували підвищення в усіх регіонах, за винятком Сумської області, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Найбільш значний приріст зареєстровано в столиці, де індекс сягнув 102,6%.

Про це стало відомо зі звіту Держстату.

Які регіони України найдорожчі

Найзначніші збільшення індексів споживчих цін зафіксовано в столиці та кількох інших регіонах. Найчастіше пік зростання припадає на березень. До таких регіонів належать області, де індекс перевищує 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська та Дніпропетровська.

До цього списку входять також регіони, де відбуваються активні воєнні дії та тривають зіткнення з противником: Донецька, Харківська, Миколаївська області. Ймовірно, це пов'язано з підвищеними ризиками для постачальників і нестабільністю в економічній сфері.

Які регіони України найдешевші

Середні показники зростання індексів цін зазначено в таких регіонах: Волинська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька та Івано-Франківська області.

Найменший приріст індексів споживчих цін, що не сягнув позначки 100,9%, спостерігається в таких областях: Вінницька, Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська.

У Сумській та Черкаській областях до квітня зазначається навіть від'ємний рівень споживчих цін — 99,7%.

Нагадаємо, щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль. Україна тим часом за рік опустилася на 13 сходинок та посіла 105-те місце в рейтингу.

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