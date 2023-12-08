Названо топ-10 найбільш "незіпсованих" туристами країн світу

На першому місці країна з приголомшливими природними пам'ятками.

Команда експертів із подорожей з Inghams визначила топ-10 найбільш "незіпсованих" туристами країн світу.

Про це пише Express.

Очолює список Ісландія, яку часто називають однією з найбезпечніших країн світу та домом для деяких неймовірних місць природної краси.

На думку Tripadvisor, Ісландія – головне місце для споглядання північного сяйва, водоспадів і вулканів, також найгарнішого пляжу у світі.

Найбільш незаймані країни світу:

Ісландія Австралія Ірландія Кіпр Коста-Рика Танзанія Нова Зеландія Перу Греція Грузія

Хоча Ісландія, можливо, і є одним із найнезайманіших місць Європи, тут не обійшлося без проблем. Нещодавно країна оголосила, що може запровадити туристичний податок для боротьби з надмірним туризмом.

Нагадаємо, Economist Intelligence Unit склав рейтинг найдорожчих і найдешевших міст світу для життя 2023 року. Торішній переможець опустився на третє місце.

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