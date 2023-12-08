Названо топ-10 найбільш "незіпсованих" туристами країн світу

На першому місці країна з приголомшливими природними пам'ятками.
Команда експертів із подорожей з Inghams визначила топ-10 найбільш "незіпсованих" туристами країн світу.
Про це пише Express.
Очолює список Ісландія, яку часто називають однією з найбезпечніших країн світу та домом для деяких неймовірних місць природної краси.
На думку Tripadvisor, Ісландія – головне місце для споглядання північного сяйва, водоспадів і вулканів, також найгарнішого пляжу у світі.
Найбільш незаймані країни світу:
- Ісландія
- Австралія
- Ірландія
- Кіпр
- Коста-Рика
- Танзанія
- Нова Зеландія
- Перу
- Греція
- Грузія
Хоча Ісландія, можливо, і є одним із найнезайманіших місць Європи, тут не обійшлося без проблем. Нещодавно країна оголосила, що може запровадити туристичний податок для боротьби з надмірним туризмом.
Нагадаємо, Economist Intelligence Unit склав рейтинг найдорожчих і найдешевших міст світу для життя 2023 року. Торішній переможець опустився на третє місце.
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