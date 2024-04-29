Офіційно: Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини

Йдеться, зокрема, про скасування права розпоряджатися своїм майном.
Міністерство юстиції України оновило перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні. Єврораду вже повідомили.
Військове керівництво країни має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави, йдеться в документі.
Згідно статті 15 Конвенції про права людини передбачено, що в період воєнного стану можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей.
В межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини можуть здійснюватись такі правові заходи:
- примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;
- запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень;
- встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;
- встановлювати пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів;
- проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;
- встановлювати в установленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;
- заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місця перебування);
- встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо, українським біженцям у Польщі продовжать захист, який діє поки до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспорта.
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