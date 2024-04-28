Яким буде курс долара в Україні на Великдень: прогноз експерта

У травні загальна ситуація на валютному ринку залишиться досить стабільною.

Напередодні свят, як правило, люди більше витрачають коштів на покупки або обмінюють валюту.

Експерт Андрій Шевчишин зробив прогноз щодо курсу долара в Україні на період свят, пише Телеграф.

"Яскравий приклад, коли напередодні нового року були високі виплати населенню, премії, зарплати та інше. Ці кошти частково йдуть на купівлю долара, адже немає такої необхідності тримати гривню на рахунках", - зазначив експерт.

Він наголосив, що попит на валюту перевищує пропозицію на міжбанку, тобто населення та бізнес купують долар частіше, а продають менше. У відповідь Нацбанк веде регулювання цієї ситуації на ринку через керовану гнучкість. За словами Шевчишина, курс долара рухається до 40 гривень, тому НБУ жорсткіше обмежуватиме попит.

Раніше повідомлялося, що у травні на валютний ринок України впливатиме низка важливих факторів. Проте загальна стратегічна картина залишатиметься більш-менш сталою.

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