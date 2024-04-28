Каким будет курс доллара в Украине на Пасху: прогноз эксперта

В канун праздников, как правило, люди больше тратят средств на покупки или обменивают валюту.

Эксперт Андрей Шевчишин сделал прогноз по курсу доллара в Украине на период праздников, пишет Телеграф.

"Яркий пример, когда в канун нового года были высокие выплаты населению, премии, зарплаты и прочее. Эти средства частично идут на покупку доллара, ведь нет такой необходимости держать гривну на счетах", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что спрос на валюту превышает предложение на межбанке, то есть население и бизнес покупают доллар чаще, а продают меньше. В ответ Нацбанк ведет регулирование этой ситуации на рынке из-за управляемой гибкости. По словам Шевчишина, курс доллара двигается до 40 гривен, поэтому НБУ будет жестче ограничивать спрос.

Ранее сообщалось, что в мае на валютный рынок Украина будет влиять на ряд важных факторов. Однако общая стратегическая картина будет оставаться более или менее устойчивой.

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