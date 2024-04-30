Украина вступит в НАТО только после победы в войне — Зеленский

Некоторые члены НАТО все еще ощущают риск или скепсис по поводу присоединения Украины, несмотря на высокий уровень украинских военных специалистов и внедрение стандартов НАТО в Силах обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне с Россией.

Об этом он сказал во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и украинскими офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования.

По словам Зеленского, отдельные члены Североатлантического альянса все еще испытывают риск или скепсис относительно присоединения нашего государства к НАТО. Потому и до окончания войны с Россией не стоит надеяться на членство.

"И безусловно уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, это высокого уровня специалисты в разных направлениях", — подчеркнул президент.

Кроме того, на встрече речь шла об усилении противовоздушной обороны. Как отметил Владимир Зеленский, благодаря поддержке партнеров наши военные овладевают современным западным оружием и делают общим наш опыт – опыт защиты жизни в современной войне.

"Безопасность, за которую борется Украина, обязательно станет общей безопасностью всей нашей Европы, когда фактическая реальность будет признана де-юре – когда Украина присоединится к Альянсу", – сказал глава государства.

Президент также поблагодарил тех, кто внедряет стандарты НАТО в Силах обороны Украины и строит взаимодействие с Блоком на десятилетия вперед. Офицеры, которых Зеленский посетил со Столтенбергом, как раз учатся по стандартам Североатлантического союза.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 апреля тайно посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Когда Украина вступит в НАТО, что мешает этому, верят ли в Альянсе в победу Украины на поле боя и какое громкое признание сделал Столтенберг – говорится в эксклюзиве TSN.ua.

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