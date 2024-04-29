Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Генсек НАТО оценил, может ли Украина получить преимущество на поле боя

Генсек НАТО оценил, может ли Украина получить преимущество на поле боя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве 29 апреля 2024 года / Фото: Associated Press

Столтенберг заявил, что "больше помощи – в пути".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина может получить преимущество на поле боя, и для этого партнеры государства из Альянса увеличивают военную помощь и оборонное производство.

Об этом Столтенберг заявил на совместной и президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 29 апреля.

Генсек НАТО констатировал, что серьезное задержание военной помощи для Украины означало серьезные последствия на поле боя. Он указал, что в США в течение месяцев не могли прийти к соглашению о пакете помощи, а европейские партнеры не смогли предоставить оружие на обещанном уровне.

"В течение месяцев преимущество в вооружении было у России, и Украина была вынуждена нормировать свои боеприпасы. Это означало, что сбивали меньше российских ракет и дронов, и Россия имела возможность продвинуться на фронте. Но еще не поздно для того, чтобы Украина получила преимущество. Больше помощи – в пути", – подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что члены Альянса услышали призыв Зеленского на заседании Совета Украина-НАТО и согласились увеличить поддержку. Как примеры генсек Альянса привел утверждение нового пакета помощи в США, объявление о крупнейшем пакете помощи от Великобритании, дополнительной системе ПВО от Германии и увеличение вкладов Нидерландов в помощь.

Читайте главные новости дня:

Столтенберг заявил, что ждет вскоре новые объявления союзниками о помощи для Украины. Он подчеркнул, что члены Альянса должны помогать Украине, даже если их запасы не будут достаточными в соответствии со стандартами НАТО.

"Запасы можно пополнить, и это будет сделано. Потерянных жизней не вернуть. Чтобы пополнить наши запасы, мы должны больше производить, поэтому я приветствую то, что союзники увеличивают оборонное производство. Мы также работаем над совместным производством с Украиной", – рассказал Столтенберг.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Генсек НАТО Йенс Столтенберг с внезапным визитом в Киеве! С чем приехал? Первые заявления

К слову, 25 апреля Столтенберг заявил, что у Украины есть шансы на победу в войне, поскольку помощь от партнеров находится в процессе передачи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация