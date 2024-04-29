Генсек НАТО оценил, может ли Украина получить преимущество на поле боя

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина может получить преимущество на поле боя, и для этого партнеры государства из Альянса увеличивают военную помощь и оборонное производство.

Об этом Столтенберг заявил на совместной и президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 29 апреля.

Генсек НАТО констатировал, что серьезное задержание военной помощи для Украины означало серьезные последствия на поле боя. Он указал, что в США в течение месяцев не могли прийти к соглашению о пакете помощи, а европейские партнеры не смогли предоставить оружие на обещанном уровне.

"В течение месяцев преимущество в вооружении было у России, и Украина была вынуждена нормировать свои боеприпасы. Это означало, что сбивали меньше российских ракет и дронов, и Россия имела возможность продвинуться на фронте. Но еще не поздно для того, чтобы Украина получила преимущество. Больше помощи – в пути", – подчеркнул Столтенберг.

Он сказал, что члены Альянса услышали призыв Зеленского на заседании Совета Украина-НАТО и согласились увеличить поддержку. Как примеры генсек Альянса привел утверждение нового пакета помощи в США, объявление о крупнейшем пакете помощи от Великобритании, дополнительной системе ПВО от Германии и увеличение вкладов Нидерландов в помощь.

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Столтенберг заявил, что ждет вскоре новые объявления союзниками о помощи для Украины. Он подчеркнул, что члены Альянса должны помогать Украине, даже если их запасы не будут достаточными в соответствии со стандартами НАТО.

"Запасы можно пополнить, и это будет сделано. Потерянных жизней не вернуть. Чтобы пополнить наши запасы, мы должны больше производить, поэтому я приветствую то, что союзники увеличивают оборонное производство. Мы также работаем над совместным производством с Украиной", – рассказал Столтенберг.

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К слову, 25 апреля Столтенберг заявил, что у Украины есть шансы на победу в войне, поскольку помощь от партнеров находится в процессе передачи.

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