Война в Украине продлится до выборов в США — Боррель

Путин может отложить любое решение, по крайней мере, до президентских выборов в США, которые состоятся этой осенью.

Российский диктатор Владимир Путин может отложить любое свое решение о войне в Украине, в частности, ее окончании до президентских выборов в США.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, Путин может отложить любое решение, по крайней мере, до президентских выборов в США, которые состоятся этой осенью.

“Между тем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну”, — подчеркнул Жозеп Боррель.

Напомним, что Боррель объяснил, почему США не будут сбивать российские ракеты над Украиной.

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