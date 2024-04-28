Оккупация села Бердичи позволила россиянам захватить подбитый Abrams — Коваленко

В Сети писали, что этот танк был подбит еще в феврале 2024 года.

В феврале этого года на Авдеевском направлении российским оккупантам удалось подбить украинский танк американского производства Abrams. Об этом, в частности, писал военный журналист Юрий Бутусов.

Теперь оккупация села Бердичи, которую подтвердил главком Сырский, позволила россиянам захватить Abrams. Это отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко со ссылкой на паблики так называемых "Z-военкоров".

"Эвакуацией занимались одновременно два БРЭМ-1, а само видео уже со свисающими слюнями смакуют российские пропагандисты, устраивая радостные пляски с бубнами", – пишет эксперт.

По информации Коваленко, этот танк взорвался на противотанковой мини.

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"Если нет трала, то от этого ничто не спасёт. Затем на него было потрачено более десятка fpv-дронов, чтобы добить. Единственный результативный удар пришёлся в турнюр башни, в результате чего детонировал БК, но танк это не добило. Даже после детонации БК танк M1A1 Abrams можно эвакуировать и привести в боеспособное состояние в кротчайшие сроки. Кстати, напомните, что случается при детонации БК в советских/российских танках? Ах, да, гарантированное покорение Луны! Танко-космические войска", - отмечает аналитик.

По мнению Коваленко, что при наличии трала и дополнительной защиты, особенно на турнюре башни, этой потери можно было бы избежать.

В то же время он отметил, что за 2 месяца, за которые было уничтожено 2 M1A1 Abrams и 2 повреждено, оккупационные войска потеряли 10 уничтоженных Т-90М "Прорыв" и 5 поврежденных. И это только верифицированные потери.

Ранее издание Associated Press написало о том, что Украина якобы отвела американские танки Abrams с поля боя. В ВСУ опровергли эту информацию.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что за последние два месяца ВСУ потеряли пять американских Abrams на поле боя. Кроме того, еще три танка были повреждены.