Окупація Бердичів дозволила росіянам захопити підбитий Abrams – Коваленко

У Мережі писали, що цей танк був підбитий ще в лютому 2024-го.

У лютому цього року на Авдіївському напрямку російським окупантам вдалося підбити український танк американського виробництва Abrams. Про це зокрема писав військовий журналіст Юрій Бутусов.

Тепер окупація села Бердичі, яку підтвердив головком Сирський, дозволила росіянам захопити Abrams. Це зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко з посиланням на пабліки так званих "Z-воєнкорів".

"Евакуацією займалися одночасно два БРЕМ-1, а саме відео вже зі слиною, що звисає, смакують російські пропагандисти, влаштовуючи радісні танці з бубнами", – пише експерт.

За інформацією Коваленка, цей танк підірвався на протитанковій міні.

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"Якщо немає трала, то від цього нічого не врятує. Потім на нього було витрачено більше десятка fpv-дронів, щоб добити. Єдиний результативний удар припав у турнюр вежі, внаслідок чого детонував БК, але танк це не добило. Навіть після детонації БК танк M1A1 Abrams можна евакуювати і привести в боєздатний стан у найкоротший термін. До речі, нагадайте, що трапляється при детонації БК у радянських/російських танках? Ах, так, гарантоване підкорення Місяця! Танко-космічні війська", – зазначає аналітик.

На думку Коваленка, що, за наявності трала та додаткового захисту, особливо на турнюрі вежі, цієї втрати можна було б уникнути.

Водночас він зауважив, що за 2 місяці, за які було знищено 2 M1A1 Abrams та 2 пошкоджено, окупаційні війська втратили 10 знищених Т-90М “Прорив” та 5 пошкоджених. І це лише верифіковані втрати.

Раніше видання Associated Press написало про те, що Україна нібито відвела американські танки Abrams з поля бою. У ЗСУ спростували цю інформацію.

The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника США повідомило, що за останні два місяці ЗСУ втратили п'ять американських Abrams на полі бою. Крім того, що ще три танки були пошкоджені.